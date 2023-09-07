83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino'ya velayet davası

ÜÇ ÇOCUK BABASI



"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

DNA TESTİ İSTEDİ



Öte yandan, Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıkmıştı. Daily Mail'in haberine göre, oyuncu sevgilisinden çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istedi. Birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği belirtildi.

TMZ'nin haberine göre oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti. İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Tüm bu iddiaların aksine, hamilelik haberi ilk kez duyurulduğunda, Pacino'nun baba olacağı için çok sevindiği ve ikilinin hala birbirini çok sevdiği ifade edilmişti.

