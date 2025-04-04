9 yıl sonra bir araya gelip nişanlanmışlardı: Kısmetse Olur ile tanınan Aycan ve Onur ayrıldı mı, neden ayrıldı?

2015-2017 yılları arasında yayınlanan "Kısmetse Olur" programının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışma sırasında başlayan ilişkilerini sonlandırmış, ancak 9 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nişanlanmışlardı. Çift, evlilik hazırlıkları yaparken, Bali'de sembolik bir nikah töreni de gerçekleştirmişti. Ancak, bu mutlu süreç kısa sürdü, Aycan Varış ile Onur Yüksel'in yolları bir kez daha ayrıldı. Aycan Varış, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Nişan fotoğrafları dahil Onur Yüksel ile olan bütün fotoğraflarını silen Varış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse... Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum. Birkaç gün story atmak istemiyorum. Biraz psikolojimi toplamak istiyorum. Ben toparlanırım merak etmeyin. Bunu yıkmaya da niyetim yok ama sadece kendisi anlatsın. Bana biraz dokunmayın olur mu?" ifadelerini kullandı.



Onur Yüksel'in de birlikte oldukları kareleri sildiği ortaya çıktı.