90 yaşındaki oyuncu Michael Caine uzun yaşamın sırrını paylaştı

Kara Şövalye, Yıldızlararası, Başlangıç ve Gizemli Adaya Yolculuk gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Michael Caine, uzun bir yaşamın üç sırrını paylaştı.

90 yaşındaki oyuncu Michael Caine uzun yaşamın sırrını paylaştı

Şu sıralar The Great Escaper filmiyle gündemde olan İngiliz oyuncu Michael Caine, uzun bir yaşamın üç sırrını paylaştı. 90 yaşındaki oyuncu Daily Mail'e verdiği röportajda, "Genç eşler, aburcu cubur tüketmemek ve sürekli spor ayakkabı giymek" dedi. 

90 yaşındaki oyuncu Michael Caine uzun yaşamın sırrını paylaştı - 1

Oyuncu, yaşam sırlarına "Düşmemeye mutlaka dikkat etmelisiniz" ifadelerini de ekledi.

Caine, 1973 yılından beri 76 yaşındaki eski oyuncu ve model Shakira Caine (Baksh) ile evli.

90 yaşındaki oyuncu Michael Caine uzun yaşamın sırrını paylaştı - 2

Oyuncu daha verdiği bir röportajda zorunlu askerlik hakkında konuşmuştu. Caine "Bence her genç erkek bunu yapmaya zorlanmalı. Bu sizi gerçekten adam ediyor" dedi.

Michael Caine, "Ben ancak ordudan ayrıldıktan sonra oyuncu oldum. 9 yıl boyunca repertuvar tiyatrosunda çalıştım, sonra bir filmde oynadım ve kendime 'Filmleri daha çok seviyorum' dedim. Parayı ve diğer şeylerin hepsini sevdim" diye ekledi.

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