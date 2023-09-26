90 yaşındaki oyuncu Michael Caine uzun yaşamın sırrını paylaştı

Oyuncu daha verdiği bir röportajda zorunlu askerlik hakkında konuşmuştu. Caine "Bence her genç erkek bunu yapmaya zorlanmalı. Bu sizi gerçekten adam ediyor" dedi.

Michael Caine, "Ben ancak ordudan ayrıldıktan sonra oyuncu oldum. 9 yıl boyunca repertuvar tiyatrosunda çalıştım, sonra bir filmde oynadım ve kendime 'Filmleri daha çok seviyorum' dedim. Parayı ve diğer şeylerin hepsini sevdim" diye ekledi.