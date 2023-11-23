ABD'li oyuncu John Cusack 'duraklama' öncesindeki İsrail saldırılarına tepki verdi

Thin Red Line, 2012, High Fidelity, Serendipity ve Identity gibi ünlü filmlerin başrol oyuncusu John Cusack, dün İsrail ile Hamas arasında üzerinde anlaşmaya varılan ‘çatışmaları duraklatma’ öncesinde İsrail’in dün akşam Gazze’de yaptığı bombardımanı eleştirdi.

Cusack, İsrail’in bombardımanıyla ilgili bir habere “Bu delilik. Eğer ateşkesi kabul ettiyseniz, son öldürmeleri mi hallediyorsunuz?” yorumunu yaptı.



"BU DEHŞET, BUNLARI FİNANSE EDEN ABD'NİN RIZASI OLMADAN GERÇEKLEŞEMEZ"



Ünlü Hollywood yıldızı bir başka gönderisinde ayrıca “Vietnam, Kongo, Ruanda. Dünya Filistin'in listeye katılmasına izin verecek mi? Filistin halkına yönelik bu savaş, Gazze'nin kuşatılması ve yok edilmesi bir insanlık suçudur. ABD işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor. Bunlar uluslararası hukukun gerçekleridir. Bu gerçekleri değiştirebilecek hiçbir şey yok. Her iki tarafın da daha önce yaptığı dehşetlerin hiçbiri bu gerçekleri değiştirmiyor" dedi.