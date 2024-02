ABD'li oyuncu Ruffalo'dan Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

MARK ALAN RUFFALO KİMDİR?

Mark Alan Ruffalo 22 Kasım 1967 doğumlu, ABD'li aktör, film yönetmeni, yapımcı ve senaryo yazarıdır. 2004 yapımı Tetikçinin Gecesi isimli filmde Tom Cruise'a karşı canlandırdığı Fanning karakteri ve 2007 yapımı Zodiac'taki dedektif Dave Toschi rolleriyle ile tanındı.

Ruffalo, 1996 yapımı The Dentist, 1998 yapımı Safe Men gibi filmlerde küçük rollerde yer aldı. Yazar Kenneth Lonergan ile tanıştıktan sonra onunla çalışmaya başladı ve yazarın birçok oyununda yer aldı. Bu oyunlardan biri de This is Our Youth (1998) idi. Bu oyundaki rolü Ruffalo'ya başrolünü Laura Linney ile paylaştığı ve Linney'nin kafası karışık, problemli kardeşi Terry'i canlandırdığı You Can Count on Me filminde oynamasını sağladı.

Film en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu dallarında Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi. Ruffalo da filmdeki performansı ile övgüler aldı ve Marlon Brando'nun gençliği ile karşılaştırıldı. Ayrıca, Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği ve Montreal Dünya Film Festivali'nde ödüllendirildi.



2007'de ise Zodiac isimli filmde dedektif Dave Toschi rolündeydi. 2007'de John Burnham Schwartz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Terry George filmi Reservation Road'da yanlışlıkla bir çocuğu öldüren boşanma avukatı Dwight Arno'yu canlandırdı. Son olarak 2012 yılında vizyona giren The Avengers filminde Bruce Banner/Hulk'ı canlandırdı.