ABD'li oyuncu Reese Witherspoon 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı

Oyuncu sözlerine “Bir sonraki bölümde ilerlerken en büyük önceliğimiz oğlumuz ve tüm ailemiz. Bu konular asla kolay değil ve son derece kişisel. Şu anda herkesin ailemizin mahremiyetine gösterdiği saygıyı gerçekten takdir ediyoruz" ifadeleriyle devam etti.



2011’de sade bir törenle evlenen çiftin Tennessee James adında bir erkek çocuğu var. Witherspoon’un ilk eşi Ryan Phillippe ile evliliğinden de Ava ve Deacon adında iki çocuğu var.