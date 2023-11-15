ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım yollayan kuruluşlara bağış yapacak

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara yüksek meblağlarda bağışta bulunacağını duyurdu.

ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım yollayan kuruluşlara bağış yapacak

Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey'den paylaşımı geldi.

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım yollayan kuruluşlara bağış yapacak - 1

İSLAMOFOBİ'YE DİKKAT ÇEKTİ

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi.

'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

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