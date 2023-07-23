ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

Hayranlarının sahnede görmeye alışık olduğu dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi. Waffle House adlı restoranda üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki şarkıcıyı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.
Şarkıcının garsonluk yaptığı anları paylaşan hayranları, Del Rey'in müşterilerle ilgilendiğini belirtti.
Ünlü şarkıcının neden Alabama'da bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.
Şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları şarkıcının yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.
Del Rey, son olarak Glastonbury Festivali'nde sahne almıştı.
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