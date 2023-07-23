ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

“Summertime Sadness” ve "Born To Die" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir waffle restoranında çalışırken görüntülendi. Garsonluk yapan şarkıcı, şaşkınlık yarattı.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

Hayranlarının sahnede görmeye alışık olduğu dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi. Waffle House adlı restoranda üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki şarkıcıyı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi - 1

Şarkıcının garsonluk yaptığı anları paylaşan hayranları, Del Rey'in müşterilerle ilgilendiğini belirtti.

Ünlü şarkıcının neden Alabama'da bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi - 2

Şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları şarkıcının yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi - 3

Del Rey, son olarak Glastonbury Festivali'nde sahne almıştı.

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