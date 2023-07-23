ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

Şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları şarkıcının yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.

Del Rey, son olarak Glastonbury Festivali'nde sahne almıştı.