ABD'li şarkıcı Pink konserlerinde yasaklı kitap dağıtacak

Sahnede "Pink" olarak anılan şarkıcı Alecia Moore, bu hafta Miami'de hayranlarıyla buluşacak. Ünlü isim, konserde; Florida'daki bazı okullar tarafından yasaklanan kitapların kopyalarını dağıtacak.
"KİTAPLAR YASAKLANIRKEN ÖYLECE DURUP İZLEMEK İSTEMİYORUM"
BBC'de yer alan habere göre; kitapların yasaklanmasını "Kafa karıştırıcı, sinir bozucu, sansür" diye yorumlayan Pink, sözlerine diye devam etti:
"Kitaplar çocukluğumdan beri benim için özel bir keyif kaynağı oldu ve bu yüzden kitaplar okullar tarafından yasaklanırken öylece durup izlemek istemiyorum. Yetkililerin ırk ve ırkçılıkla ilgili, LGBTQ yazarları ve siyahi yazarları hedef aldığını görmek özellikle nefret uyandırıcı. Bu ülkede eşitlik yolunda pek çok adım attık ve hiç kimse bu ilerlemenin tersine döndüğünü görmek istememeli."
Öte yandan Amerika'da olduğu kadar İgiltere'de de popüler olan Pink, 2021 yılında 21. yüzyılın başından bu yana İngiltere'de en çok çalınan şarkıcı olmuştu.
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