ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Karel 4. kez baba oldu

Geçtiğimiz yıl ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Karel 4. kez baba olduğunu duyurdu. Karel bebeğine vefat eden babasının ismini verdi.

ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Karel 4. kez baba oldu

Haberler 28.05.2022 - 13:32

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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba oldu. Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden ancak cenazesine katılamayan Karel, müjdeyi sevenlerine sosyal medya hesabından duyurdu:

Karel, "Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."

Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliiğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu bulunuyor.
Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliiğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu bulunuyor.

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