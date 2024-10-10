Ablası intihar mı etti? Can Bonomo'dan açıklama geldi

Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Ünlü isim, sözlerine "Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" diye devam etti.