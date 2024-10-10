Ablası intihar mı etti? Can Bonomo'dan açıklama geldi
Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edilmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ablasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun aldığı üzücü haberle sarsıldı. Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştığı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığı iddia edilmişti.
Can Bonomo, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ablasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"ERKEN MÜDAHALE SAYESİNDE DURUMU STABİL"
Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.
"HERKESE TEŞEKKÜRLER"
Ünlü isim, sözlerine "Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" diye devam etti.
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