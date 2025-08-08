Açelya Akkoyun pazar alışverişinde: İşte gerçek zenginlik bu!

Daha önce Mahallenin Muhtarları, Ekmek Teknesi, Doksanlar gibi yapımlarda rol alan Açelya Akkoyun, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

"SAYGINLIK TAM BU NOKTADA BAŞLIYOR"

Açelya Akkoyun, paylaşımına "80 yaşında.Ama hala sabahın ilk ışığında tezgâh başında. Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor. Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hala genç. Yorgun değil, umutlu. Şikâyet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu" notunu düştü.



Ünlü isim, sözlerine "İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor. Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde. Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum" diye devam etti.