Açelya Akkoyun'un kışlık hazırlığı: Elleriyle salça kaynattı

Geçtiğimiz ay pazar alışverişinden kareleri paylaşan 52 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez kış hazırlığı için kolları sıvadı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosuna dahil olan Açelya Akkoyun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"GERÇEK GÜÇ BİRBİRİNE DESTEK OLMAKTIR"

Çalışmanın ve emeğin önemini vurgulayan Akkoyun, paylaşımında; "Köyün kadınları sabahın ilk ışıklarıyla başlayan işlerini sevgiyle, incelikle yaparken bize şunu hatırlatıyor: Gerçek güç, bir arada üretmekte ve birbirine destek olmaktadır" dedi.

Ünlü isim, ruhu doyuranın yalnızca sofradaki yemek değil, kurduğumuz bağlar olduğunu ifade etti.