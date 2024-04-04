Acil ameliyata alınmıştı: Aydilge'nin son durumu

"EN KISA ZAMANDA SAHNEDE HOPLAYIP ZIPLAYACAĞIZ"

Labrum yırtığı sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, son durumunu takipçileriyle paylaştı.



Ünlü şarkıcı, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.