Acun Ilıcalı ile Ricardo Salines bir arada: Türkiye'de buluştular

Meksika’daki Azteca Medya Grubu’nun sahibi Ricardo Salinas, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye geldi. Yatıyla Marmaris kıyılarına demir atan Salinas, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile buluştu.

"SALINAS VE EŞİYLE BULUŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

Acun Ilıcalı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına “Sevgili dostum Ricardo Salinas ve değerli eşi Maria’yla buluşmak çok güzeldi” notunu düştü.