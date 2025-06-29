Acun Ilıcalı ile Ricardo Salines bir arada: Türkiye'de buluştular
Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte iş yaptığı yakın dostu olan Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas ile bir araya geldi.
Meksika’daki Azteca Medya Grubu’nun sahibi Ricardo Salinas, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye geldi. Yatıyla Marmaris kıyılarına demir atan Salinas, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile buluştu.
"SALINAS VE EŞİYLE BULUŞMAK ÇOK GÜZELDİ"
Acun Ilıcalı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına “Sevgili dostum Ricardo Salinas ve değerli eşi Maria’yla buluşmak çok güzeldi” notunu düştü.
"BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"
Ilıcalı, sözlerine "Ricardo, tanıştığımızdan beri 8 yıldır her yaz Türkiye’ye geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Biz de en kısa zamanda iadeiziyarette bulunacağız" diye devam etti.
Ünlü televizyoncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Acun Ilıcalı
- Sosyal Medya