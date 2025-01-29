Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya: İlk göz ağrım iyi ki doğdun

Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.



Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak'ta 35 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu büyük kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"BABANA HEP DESTEK VERİYORSUN"

Acun Ilıcalı, kızına "İlk göz ağrım, canım kızım iyi ki doğdun nice mutlu senelerin olsun. Babanın yanında hep ona destek veriyorsun, onu mutlu ediyorsun. Allah sana hep güzel günler versin, güzel yaşların olsun" diye seslendi.