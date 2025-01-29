Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya: İlk göz ağrım iyi ki doğdun
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, 35 yaşına bastı. Ilıcalı, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.
Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak'ta 35 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu büyük kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"BABANA HEP DESTEK VERİYORSUN"
Acun Ilıcalı, kızına "İlk göz ağrım, canım kızım iyi ki doğdun nice mutlu senelerin olsun. Babanın yanında hep ona destek veriyorsun, onu mutlu ediyorsun. Allah sana hep güzel günler versin, güzel yaşların olsun" diye seslendi.
2016'da Efe Ceyhun ile dünyaevine giren Banu Ilıcalı, 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Acun Ilıcalı
- Sosyal Medya