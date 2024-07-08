Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: İyi ki doğmuşsun canım kızım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı, 17 yaşına bastı. Ilıcalı kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: İyi ki doğmuşsun canım kızım

Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan , yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Yasemin Ilıcalı, 17 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu kızının doğum gününü hesabından kutladı.

Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: İyi ki doğmuşsun canım kızım - 1

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

, kızına "Canım kızım, nice mutlu yıllarını birlikte geçiririz inşallah, iyi ki doğmuşsun. İyi ki Allah senin gibi bir kızım olmasını nasip etmiş. Seni çok seviyorum"  diye seslendi.

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