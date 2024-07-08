Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e: İyi ki doğmuşsun canım kızım

Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı , yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Yasemin Ilıcalı, 17 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım, nice mutlu yıllarını birlikte geçiririz inşallah, iyi ki doğmuşsun. İyi ki Allah senin gibi bir kızım olmasını nasip etmiş. Seni çok seviyorum" diye seslendi.