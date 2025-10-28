Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa 12 yaşında: Hep böyle pozitif ol

Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa, 12 yaşına bastı. Ünlü isim, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa 12 yaşında: Hep böyle pozitif ol

'nın ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Melisa, 12 yaşına bastı. Ünlü isim de kızının doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Melisa ile bir pozunu paylaşan Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol" diye seslendi.

Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa 12 yaşında: Hep böyle pozitif ol - 1

, sözlerine "Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı" diye devam etti.

Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa 12 yaşında: Hep böyle pozitif ol - 2

DÖRT ÇOCUK BABASI

Yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen 'nın Banu, Leyla ve Yasemin adında üç kızı daha var.

Öte yandan Banu Ilıcalı, 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alarak Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...