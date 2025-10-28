Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa 12 yaşında: Hep böyle pozitif ol

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Melisa, 12 yaşına bastı. Ünlü isim de kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Melisa ile bir pozunu paylaşan Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol" diye seslendi.