Adam Levine: Artık dövme yaptırmayacağım
Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine, son röportajında artık dövme yaptırmayacağını açıkladı.
Dünyaca ünlü müzisyen Adam Levine, Today.com’a verdiği röportajda dövme konusundaki kararını açıkladı. Sayılamayacak kadar çok dövmesi bulunan 46 yaşındaki ünlü isim, dövmeleri hala sevdiğini ama yaptırırken çektiği ağrının dayanılmaz olduğunu belirtti.
Adam Levine, “Dövmeler hâlâ eğlenceli ama gerçekten çok acıtıyor. Son yaptırdığım dövmeden sonra kendi kendime ‘Bu kadar yeter. Dayanamıyorum artık’ dedim" dedi.
Vücudunda yeni bir dövme için yer kalmadığımı ifade eden ve artık yeni bir dövme planlamadığını vurgulayan ünlü ismin bu kararı hayranlarını şaşırttı.
İŞTE EN SEVDİĞİ DÖVMESİ
Adam Levine, en sevdiği dövmesinin ise parmaklarına yazdırdığı “true love” (gerçek aşk) ifadesi olduğunu söyledi.
Öte yandan Maroon 5, 15 Ağustos 2025’te hayranlarıyla buluşacak yeni albümleri Love Is Like için hazırlıklarını sürdürüyor. Grup, sonbaharda büyük bir turneye çıkmaya hazırlanıyor.
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