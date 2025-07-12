Adam Levine: Artık dövme yaptırmayacağım

Dünyaca ünlü müzisyen Adam Levine, Today.com’a verdiği röportajda dövme konusundaki kararını açıkladı. Sayılamayacak kadar çok dövmesi bulunan 46 yaşındaki ünlü isim, dövmeleri hala sevdiğini ama yaptırırken çektiği ağrının dayanılmaz olduğunu belirtti.

Adam Levine, “Dövmeler hâlâ eğlenceli ama gerçekten çok acıtıyor. Son yaptırdığım dövmeden sonra kendi kendime ‘Bu kadar yeter. Dayanamıyorum artık’ dedim" dedi.

Vücudunda yeni bir dövme için yer kalmadığımı ifade eden ve artık yeni bir dövme planlamadığını vurgulayan ünlü ismin bu kararı hayranlarını şaşırttı.