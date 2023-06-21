Adele, "Rocky" yıldızı Sylvester Stallone'un evini tek bir şartla satın aldı

Evi satarken heykeli yanında götürmeyi teklif eden Stallone, Adele'in karşı çıktığını ve "O zaman anlaşma olmaz. Bu tüm anlaşmayı bozar" dediğini ifade etti.



76 yaşındaki oyuncu, "Adele, heykeli evle birlikte almak istedi" dedi.

"BENDEN DAHA ÜSTÜN BİR AKSİYON YILDIZIYDI"

Öte yandan, Stallone, Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kendisinden daha iyi bir aksiyon yıldızı olduğunu söylemişti.



Daha önce verdiği bir röportajda 1980'li yıllarda Hollywood camiasında rakip olarak gösterildiklerini ve birbirlerinden nefret ettiklerini itiraf eden Stallone, Schwarzenegger'ın hayatını konu alan belgeselde oyuncu hakkında konuştu.

Stallone "80'ler enteresan bir dönemdi çünkü 'aksiyon yıldızı' tanımı henüz tam olarak şekillenmemişti" dedi. Oyuncu, Schwarzenegger'a "Hikayeni anlatmak için vücudunu kullandın. Diyalog çok gerekli değildi. Avusturya'dan gelen bir adam dışında bunu yapan yoktu. O çok daha üstündü. Tüm cevaplar ondaydı. Vücut da ondaydı. Güçlüydü" dedi.

