Adele'den yeni karar: Londra'ya geri dönüyor

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele taşınma kararı aldı. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.



36 yaşındaki şarkıcının Las Vegas'taki turnesi kasım ayında sona erecek. The Sun'ın haberine göre, şarkıcının asistani Rose Moon birkaç hafta önce İngiltere'ye geri döndü ve şu anda şarkıcının dönüşünü de organize ediyor.