Adı Barbie Oppenheimer olan kadın yaşadığı zorlukları anlattı

"O hafta sonu filmler çıktığında dünyanın dört bir yanındaki üniversite arkadaşlarım bana mesaj attı, ne var ne yoksa yazdılar, bilirsiniz işte 'bomba ve sarışın bomba' gibi şeyler" diye konuştu.



Eşinin uzaktan akrabası olan J. Robert Oppenheimer hakkındaki filmi gösterime girdiği hafta eşiyle izleyen kadın, yönetmenin fizikçiyi onurlandırarak "iyi bir iş" çıkardığını düşünüyor.



Bir zamanlar bilim alanında çalışmış biri olan öğretim üyesi Oppenheimer, J. Robert Oppenheinmer'ın "ahlaki ikilemlerinin" incelenmesini özellikle "ilgi çekici" bulduğunu belirterek şunları söyledi:



"Onun bu sorularla uğraşmasını ve bunun siyasallaşmasını seyretmek... Bence en ilginç sahnelerden bazıları, o dönem Los Alamos'ta çalışanların hissettiği vatanseverlikle ilgili olanlardı."