Adidas karar veremedi: 500 milyon dolarlık Kanye West ayakkabıları ne olacak?

Ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını koparan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabılarla ne yapacağını düşünüyor.



Alman spor eşyası üreticisi Adidas, Yahudi düşmanı söylemleri nedeniyle West'le işbirliğini ekimde bitirdiğini duyurmuştu.



2015'ten beri süren ortaklığın sonlanmasının ardından firma, ayakkabıların üretiminin durdurulacağını da bildirmişti.



Independent'in haberine göre, Adidas'ın CEO'su Bjorn Gulden, bu ay yaptığı açıklamada firmanın elinde 500 milyon dolar değerinde Yeezy model ayakkabı olduğunu, bunların değerlendirilememesi ya da satılamaması durumunda firmanın 1,3 milyar dolar kayıp yaşayabileceğini söyledi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un aktardığına göre yetkililer, ayakkabıları yakmayı bile düşünüyor.



Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.

