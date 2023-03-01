Adidas karar veremedi: 500 milyon dolarlık Kanye West ayakkabıları ne olacak?

Ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını koparan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabılarla ne yapacağını düşünüyor.
Alman spor eşyası üreticisi Adidas, Yahudi düşmanı söylemleri nedeniyle West'le işbirliğini ekimde bitirdiğini duyurmuştu.
2015'ten beri süren ortaklığın sonlanmasının ardından firma, ayakkabıların üretiminin durdurulacağını da bildirmişti.
Independent'in haberine göre, Adidas'ın CEO'su Bjorn Gulden, bu ay yaptığı açıklamada firmanın elinde 500 milyon dolar değerinde Yeezy model ayakkabı olduğunu, bunların değerlendirilememesi ya da satılamaması durumunda firmanın 1,3 milyar dolar kayıp yaşayabileceğini söyledi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un aktardığına göre yetkililer, ayakkabıları yakmayı bile düşünüyor.
Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Nikic, Adidas'ın logosunu kaldırıp ayakkabıları "zombi Yeezy'e" dönüştürerek indirimli satabileceğini ama bunun da riskli bir hamle olduğunu söyledi.
Columbia Üniversitesi'nden Mark Cohen ise ürünlerin farklı firmalar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere ucuza pazarlanabileceğini belirtti.
Ayakkabıların bir şekilde satılacağını düşündüğünü söyleyen Cohen, "Dünyada üretilen hayal edebileceğiniz neredeyse her şey bir yerlerde, bir şekilde, bir fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un aktardığına göre yetkililer, ayakkabıları yakmayı bile düşünüyor.
İSMİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Nikic, Adidas'ın logosunu kaldırıp ayakkabıları "zombi Yeezy'e" dönüştürerek indirimli satabileceğini ama bunun da riskli bir hamle olduğunu söyledi.
Columbia Üniversitesi'nden Mark Cohen ise ürünlerin farklı firmalar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere ucuza pazarlanabileceğini belirtti.
Ayakkabıların bir şekilde satılacağını düşündüğünü söyleyen Cohen, "Dünyada üretilen hayal edebileceğiniz neredeyse her şey bir yerlerde, bir şekilde, bir fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.