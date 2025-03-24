Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan haber var: Bilinci bulanık

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Naşit Özcan'ın hayat arkadaşı Eli Hanım, açıklamasında, "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.