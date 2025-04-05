Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıldı:
"Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık... Beyin kanamasından vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor... Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda. Maalesef ziyareti kabul edilmiyor."
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.
"İKİNİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM" NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI
Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.
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