Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Videoda, Lima'nın kızları Valentina (12) ve Sienna'nın (9) yer alması ve keyifli halleri de dikkat çekti. Lima'nın kızları, Sırp basketbolcu Marko Jarić ile 2014'te biten beş yıllık evliliğinden dünyaya gelmişti.

HAMİLELİĞİNİ TİKTOK'TAN DUYURMUŞTU

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Lima, mutlu haberi şubat ayında, Tiktok sayfasından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.



Lima ve Lemmers çifti, ilk kez, geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkarak objektiflere poz vermişti.



O günlerde aldığı kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, ancak Lima bebek sürprizini bu iddiaların ortaya atılmasından 5 ay sonra yapmıştı.



İşte Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyetini duyurduğu sosyal medya paylaşımı...