Aerosmith'in solisti Steven Tyler yine rehabilitasyon merkezine giriyor

Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi göreceğini açıklayan 74 yaşındaki müzisyen, 2009 yılında reçeteli ilaç kullanımından dolayı tedavi görmüştü.

Yakın zamanda ayağından ameliyat olan Tyler'ın yeniden madde kullanımına başladığı ve gönüllü bir şekilde tedavi programına girdiği belirtildi. Grubun haziran ve temmuzda yapılması planlanan Las Vegas konserleri iptal edildi.