Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını'nın yayın günü belli oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep’te gerçekleşiyor.



KONUSU



Varlıklı Korhan Ailesi'nin reisi Halis Korhan’ın (Çetin Tekindor) çapkınlıklarıyla ünlü torunu Ferit’i (Mert Ramazan Demir) uslandırmak için evlenmesini şart koşması ile olaylar başlar. Uygun bir gelin adayı bulunması için Korhan ailesi ile Ferit Antep’e gider. Antep’te yollarının Seyran ( Afra Saraçoğlu) ile kesişmesi ile ikisi için de olaylar gelişir.



Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma günü Star'da.