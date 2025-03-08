Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, bir markanın özel davetlisi moda haftasına katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi 'nda Seyran karakterine hayat veren , hem oyunculuk performansı hem açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası'ndan aldığı davetle gündem oldu.

Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım - 1

PARİS'TEN İLK KARE

, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Saraçoğlu'nun ayna karşısında çektiği selfie büyük ilgi gördü.

Oyuncu sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olacak.

Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım - 2

Öte yandan ünlü oyuncu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım - 3 Yalı Çapkını 97. bölümde Ferit ile Seyran

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'nın 97. bölümüne; Ferit ile Seyran'ın bir kez daha evlenmeye karar vermesi damga vurdu.

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YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM FRAGMANI

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