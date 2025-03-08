Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk performansı hem açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası'ndan aldığı davetle gündem oldu.

PARİS'TEN İLK KARE Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Saraçoğlu'nun ayna karşısında çektiği selfie büyük ilgi gördü. Oyuncu sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olacak.

Öte yandan ünlü oyuncu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Yalı Çapkını 97. bölümde Ferit ile Seyran