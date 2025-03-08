Afra Saraçoğlu Paris'te: Defile öncesi ilk paylaşım
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, bir markanın özel davetlisi moda haftasına katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk karesini takipçileriyle paylaştı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk performansı hem açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası'ndan aldığı davetle gündem oldu.
PARİS'TEN İLK KARE
Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Saraçoğlu'nun ayna karşısında çektiği selfie büyük ilgi gördü.
Oyuncu sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olacak.
Öte yandan ünlü oyuncu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 97. bölümüne; Ferit ile Seyran'ın bir kez daha evlenmeye karar vermesi damga vurdu.
İŞTE YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜN DETAYLARI
YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM FRAGMANI
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