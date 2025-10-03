Afra Saraçoğlu uçaktan paylaştı: Yüz maskesiyle poz verdi

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, uçakta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren , oyunculuk performansıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki ünlü oyuncu, uçakta seyahat ederken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Zaman zaman doğal hallerini de gözler önüne seren , bu kez uçakta yüz maskesi yaptı.

Kulağında kulaklığı ve yüzünde maskesiyle poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, yeni sezonda Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle ekranlara dönecek. Ünlü isim, OGM Pictures imzalı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaşacak.

