Afra Saraçoğlu uçaktan paylaştı: Yüz maskesiyle poz verdi

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu , oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, uçakta seyahat ederken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Zaman zaman doğal hallerini de gözler önüne seren Afra Saraçoğlu, bu kez uçakta yüz maskesi yaptı.

Kulağında kulaklığı ve yüzünde maskesiyle poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, yeni sezonda Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle ekranlara dönecek. Ünlü isim, OGM Pictures imzalı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaşacak.