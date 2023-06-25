Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinin başarısı hakkında konuştu

SEZONU ZİRVEDE KAPATTI



Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", 9 Haziran Cuma akşamı 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ABC1 ve TOTAL’de cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



total’de 10,15 reyting 28,06 share ve ABC1’de 9,24 reyting ve 24,73 share alarak reyting sıralamasında sezonu zirvede kapattı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her cuma Star’da yayınlanmaya devam edecek...

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finalinde birlikte olmak için her yolu deneyen Seyran ile Ferit'in bir kez daha kavuşamaması dikkat çekti. Sezon finaline dair tüm detaylar için tıklayın...