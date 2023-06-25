Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinin başarısı hakkında konuştu

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı birçok projeye imza atan Afra Saraçoğlu, ELLE dergisinin On The Beach Yaz Özel sayısının kapak yıldızı oldu. Dizide oynadığı Seyran karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, dizinin başarısıyla ilgili konuştu.
"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜYEN İKİ GENÇ İNSAN VAR"
Saraçoğlu, “Seyran ve Ferit’in birlikte çıktıkları yolda sadece gitgelli bir ilişki değil, gözümüzün önünde büyüyen iki genç insan var. Gençlikleri, yaptıkları hatalar, severken hoyrat davranışları ve aynı zamanda çok da masum bir şekilde seviyor olmaları karakterleri daha gerçek kılıyor. Seyirciyi bu ikilinin hikayesine dahil eden en önemli unsursa bu gerçeklikleri” ifadelerini kullandı.
Burcu Karademir'in çektiği karelerde plaj ve tatil modası yansıtıldı.
Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
SEZONU ZİRVEDE KAPATTI
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", 9 Haziran Cuma akşamı 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ABC1 ve TOTAL’de cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
total’de 10,15 reyting 28,06 share ve ABC1’de 9,24 reyting ve 24,73 share alarak reyting sıralamasında sezonu zirvede kapattı.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her cuma Star’da yayınlanmaya devam edecek...
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finalinde birlikte olmak için her yolu deneyen Seyran ile Ferit'in bir kez daha kavuşamaması dikkat çekti. Sezon finaline dair tüm detaylar için tıklayın...
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