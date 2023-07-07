Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun

Kariyerine top toplayıcılıkla başlayan ve 5 yıl sonra Fenerbahçe'den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’e tebrik mesajları yağıyor.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.
“ŞANSIN BOL OLSUN"
Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını" dizisinin "Seyran"ı Afra Saraçoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolun açık, şansın bol olsun Arda” ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Magazin
- Arda Güler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya