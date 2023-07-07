Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun

Kariyerine top toplayıcılıkla başlayan ve 5 yıl sonra Fenerbahçe'den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’e tebrik mesajları yağıyor.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.