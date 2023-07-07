Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun

Fenerbahçe taraftarı olan "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun

Kariyerine top toplayıcılıkla başlayan ve 5 yıl sonra Fenerbahçe'den Real Madrid’e transfer olan ’e tebrik mesajları yağıyor.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı da Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.

Afra Saraçoğlu'ndan Arda Güler'e: Yolun açık olsun - 1

“ŞANSIN BOL OLSUN"

Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını" dizisinin "Seyran"ı Afra Saraçoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolun açık, şansın bol olsun Arda” ifadelerini kullandı.

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