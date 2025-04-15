Afra Saraçoğlu'ndan makyajsız paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu , oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Öte yandan daha önce de Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na konuk olan Afra Saraçoğlu, son olarak YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy göstermişti.