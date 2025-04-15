Afra Saraçoğlu'ndan makyajsız paylaşım
Kısa bir süre önce ekranlara veda eden Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, son olarak doğal haliyle objektif karşısına geçti.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu, son paylaşımında doğal halini gözler önüne serdi. Paylaşımında jetlag olduğunu belirten Saraçoğlu'nun makyajsız hali büyük ilgi gördü.
Öte yandan daha önce de Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na konuk olan Afra Saraçoğlu, son olarak YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy göstermişti.
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