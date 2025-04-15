Afra Saraçoğlu'ndan makyajsız paylaşım

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, son olarak doğal haliyle objektif karşısına geçti.

Afra Saraçoğlu'ndan makyajsız paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren , oyunculuk performansıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında doğal halini gözler önüne serdi. Paylaşımında jetlag olduğunu belirten Saraçoğlu'nun makyajsız hali büyük ilgi gördü.

Afra Saraçoğlu'ndan makyajsız paylaşım - 1

Öte yandan daha önce de Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na konuk olan , son olarak YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy göstermişti.

Yalı Çapkını'nın final bölümüne damga vuran sahneler

Yalı Çapkını'nın final bölümüne damga vuran sahneler

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