Afra Saraçoğlu'ndan set pozu

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan set pozu

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren , oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki ünlü oyuncu, set pozunu takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan set pozu - 1

İMAJ YENİLEDİ

Öte yandan dizinin bitmesinin ardından dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu imaj değiştirmişti. Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan set pozu - 2
Afra Saraçoğlu doğal halini paylaştı

Afra Saraçoğlu doğal halini paylaştı

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