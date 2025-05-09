Afra Saraçoğlu'ndan set pozu

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki ünlü oyuncu, set pozunu takipçileriyle paylaştı.

