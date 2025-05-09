Afra Saraçoğlu'ndan set pozu
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu yeni paylaşımıyla gündeme geldi.
Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
27 yaşındaki ünlü oyuncu, set pozunu takipçileriyle paylaştı.
İMAJ YENİLEDİ
Öte yandan dizinin bitmesinin ardından dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu imaj değiştirmişti. Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.
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