'Ah Nerede' dizisinin tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a, orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e ait, Suavi Doğan ve 10. Ev Yapım imzalı Star'ın yeni dizisi 'Ah Nerede'nin yayın tarihi belli oldu. Dizi 1 Temmuz Cuma Star'da olacak. Oktay Çubuk ve Nil Keser‘in başrollerini paylaştığı dizide Derya Alabora, Ayşe Kökçü, Ferit Aktuğ, Korhan Herduran, Aycan Koptur, Asena Keskinci, Batuhan Sert, Miray Akay, Merve Nur Bengi, Ahsen Türkyılmaz ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler de yer alıyor.

KONUSU



Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova’yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar. Ta ki yakalanana kadar…



Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır.



Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır.



Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.