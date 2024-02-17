Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın ağabeyi müzisyen ve ressam Mustafa Kaya 14 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.
Acı haberi Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, paylaşımına şu notu düştü:
"Kaya Ailesi'nin bir ışığı daha kapandı. Güle güle Mustafa Ağabey…Huzurla…"
Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.
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