Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebeklerinin ismini açıkladı

"KEMAL İSMİNİ ÇOK İSTİYORUZ"

İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ve erkek bebek bekleyen Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural çiftinden ünlü oyuncu, katıldığı bir programda oğlunun adını açıkladı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Ahmet Kural, "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" ifadelerini kullandı.