Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler

Ünlü isim, paylaşımına "Çok güzel bir anı, çok güzel dostlarımızla, ailelerimizle ve akrabalarımızla birlikte yaşadık. Düğünümüze gelen, gelemeyip arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten, organizasyonumuzda kendi düğünleri gibi emek harcayan herkese, sevenlerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar" notunu düştü.

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