Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girmişti. Şahin, düğünden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile , birkaç ay önce evlilik kararı almıştı.

Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler - 1

DÜĞÜNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler - 2

"SEVENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ İYİ Kİ VARLAR"

Balayını Bodrum'da geçiren ünlü çiftten Çağla Gizem Çelik, düğünden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler - 3

Ünlü isim, paylaşımına "Çok güzel bir anı, çok güzel dostlarımızla, ailelerimizle ve akrabalarımızla birlikte yaşadık. Düğünümüze gelen, gelemeyip arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten, organizasyonumuzda kendi düğünleri gibi emek harcayan herkese, sevenlerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar" notunu düştü.

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