Ahmet Kural'dan düğün sonrası mutluluk pozu

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 18 Temmuz tarihinde Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğünle evlendi. Törene Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.



Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.



Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler Haberi Görüntüle DÜĞÜN SONRASI EŞİYLE İLK POZ Balayını Bodrum'da geçiren ünlü çiftten Ahmet Kural, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.



Teknede mutluluk pozu veren çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.