Ahmet Kural'dan düğün sonrası mutluluk pozu

Oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir aşk yaşadığı Çağla GizemŞahin ile 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Ünlü isim, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Ahmet Kural'dan düğün sonrası mutluluk pozu

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile , 18 Temmuz tarihinde Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğünle evlendi. Törene Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

Ahmet Kural'dan düğün sonrası mutluluk pozu - 1
Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin'in düğününden yeni kareler

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DÜĞÜN SONRASI EŞİYLE İLK POZ

Balayını Bodrum'da geçiren ünlü çiftten Ahmet Kural, evlendikten sonra eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Teknede mutluluk pozu veren çiftin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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