Ahmet Kural’ın oğlu Amerika’da doğacak

Geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Çift oğullarının doğumu için Amerika'ya gidecek.

Ahmet Kural’ın oğlu Amerika’da doğacak

Mutlu birliktelikleri devam eden -Çağla Gizem Şahin çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, birlikte verdikleri pozları paylaşarak "Çok heyecanlıyız" notunu düşmüştü.

Ahmet Kural’ın oğlu Amerika’da doğacak - 1

Heyecanı günden güne büyüyen ve bir erkek bebek bekleyen çiftten Ahmet Kural, katıldığı programda oğlunun adını "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur." sözleriyle açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kura'lın oğlunun doğumu için Amerika’ya gideceği öğrenildi.

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