Ahmet Mümtaz Taylan'a en iyi sunucu ödülü

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Kelebek Ödülleri 50. kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın üstlendiği ödül törenine; sanat, medya ve müzik dünyasından ünlü isimler katıldı.

NTV ekranında yayınlanan “Empati” programıyla Ahmet Mümtaz Taylan en iyi erkek sunucu ödülünü kazandı. Taylan ödül konuşmasında "Empatiye hem ülkemizde, hem dünyada çok ihtiyacımız olan yıllar geçiriyoruz. Empati bir kastır ve kullanılmadığı zaman zayıflar. Onu kuvvetlendirmek için bu programı yaptık" ifadelerini kullandı.



Usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Ediz Hun, Filiz Akın, Emel Sayın, Perihan Savaş ve İzzet Günay 50. yıla özel, sinemanın efsaneleri ödülüne layık görüldü.

Bahar dizisiyle beğeni toplayan Demet Evgar, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Evgar "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Oy veren ve bizi evlerinde konuk eden herkese teşekkür ederim" dedi.



“Kızıl Goncalar” dizisinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.



Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı İnci Taneleri, en iyi dizi seçildi. Ergüçlü, ödülü usta oyuncu Ediz Hun’un elinden aldı.



En iyi kadın sunucu ödülü ise aynı zamanda gecenin sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel'in oldu. Ödülünü çocuklarının elinden alan Şıkel sahnede duygusal anlar yaşadı.

Yazın hit şarkılarına imza atan Simge Sağın, en iyi kadın şarkıcı seçilirken, en iyi erkek şarkıcı ödülünün sahibi yılın en çok dinlenen ismi Semicenk oldu.



En iyi müzik grubu ödülü Dedublüman’ın olurken, en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü 3 isme birden verildi. Emre Fel, M Lisa ve Bengü Beker en iyi çıkış yapan şarkıcılar seçildi.



Mert Demir ve Mela Bedel’in seslendirdiği “Ateşe Düştüm” yılın şarkısı ödülünün sahibi oldu.

Altın Kelebek 50. yıl özel ödülüne, müzik grubu MFÖ ve sanatçı Bülent Ersoy layık görüldü.

