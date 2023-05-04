Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk olan Tolga Çevik: Sahnede böbrek taşı düşürdüm

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında ünlü komedyen Tolga Çevik’i konuk etti.



Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Çevik yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Talyan'ın “Sahnede tek olmayı daha mı çok seviyorsun?” sorusuna Çevik şöyle yanıt verdi:

“Kimseyi kırmak istemiyorum ama herkes sahnenin o haline alışık olmayabiliyor. Sahneye çıktığında dünyası değişen çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oldu. Tek olduğum zaman istediğim şekilde yön verebiliyor ve istediğim sıkıntıyı düzeltebiliyorum.”



Çevik, bir sahne anısını anlatırken, “Ben sahnede böbrek taşı düşürdüm. Taş düşüyorum ve kimse bana inanmıyor, üstüne üstlük üç bin kişi falan vardı. Herkes çılgınca gülüyordu" ifadesini kullandı.

