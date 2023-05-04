Ahmet Mümtaz Taylan'a konuk olan Tolga Çevik: Sahnede böbrek taşı düşürdüm

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında ünlü komedyen Tolga Çevik’i konuk etti.
Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Çevik yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Talyan'ın “Sahnede tek olmayı daha mı çok seviyorsun?” sorusuna Çevik şöyle yanıt verdi:
“Kimseyi kırmak istemiyorum ama herkes sahnenin o haline alışık olmayabiliyor. Sahneye çıktığında dünyası değişen çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oldu. Tek olduğum zaman istediğim şekilde yön verebiliyor ve istediğim sıkıntıyı düzeltebiliyorum.”
Çevik, bir sahne anısını anlatırken, “Ben sahnede böbrek taşı düşürdüm. Taş düşüyorum ve kimse bana inanmıyor, üstüne üstlük üç bin kişi falan vardı. Herkes çılgınca gülüyordu" ifadesini kullandı.
"BABAM SERT ADAMDI AMA ARKADAŞ GİBİYDİK"
Çevik, başarısında ailesinin rolünü anlatırken şunları söyledi:
“Babam beni pek desteklemedi. Çok sert adamdı ama arkadaş gibiydik. Benim şu anki imkanlarımla evlatlarımla geçirdiğim vakitten daha çok vakit geçirdim babamla. Hala nasıl yapabildiğini anlayamıyorum."