Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Can Bonomo: Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu şarkıcı Can Bonomo’yu konuk etti.



Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bonomo yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Taylan'ın “Bonomo iyi adam demek, soyadını seviyor musun? Hak ediyor musun?” sorusuna Bonomo, “Hak etmeye çalışıyorum" diye yanıt verdi.

Taylan'ın, Bonomo’ya "Sesini kaybetsen nasıl bir hayat sürersin?" sorusuna Bonomo’nun yanıtı şöyle oldu:

“Çok üzülürüm. 'Olsun, benim de başka işlerim var' diyip rahat olamam. Hayatımın çok önemli bir parçası şarkı söylemek, bir yanım eksik kalır."

“Dinlenebilir bir sesim oduğunu 8 yaşında dedem fark etti" diyen Bonomo, "Kendime şarkıcı, ses sanatçısı demem. Ailem şarkı söylemem konusunda üstüme düşmedi. İleride tesadüfen müzik ile buluştum" diye konuştu.



Taylan'ın “Evde Roman ve Öykü’ye şarkı söylüyor musun?” sorusuna Bonomo, “Evet evde sürekli konserler veriliyor. Roman, davul çalıp besteler yapıyor” diye cevap verdi.



Bonomo, ikinci kez empati yaptıktan sonra Taylan şu soruyu sordu: “Baba olacağını söylediklerinde ne hissettin? Hazırlıklı mıydın?”



“Çok istiyordum, eşim de çok istiyordu. Planlıydı, yani süpriz değildi. İlk çok heyecanlıydık sonra bir kaygı trenine bindik” diye yanıt veren Bonomo, oğlun Roman ile ilişkisini şöyle açıkladı:

"Babamdan daha iyi baba olmayı hedefliyorum. Sürekli oğlumla vakit geçiriyorum, birlikte müzik yapıyoruz. Babalığıma vicdanen 10 üzerinden 9,5 veririm."