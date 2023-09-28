Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Can Bonomo: Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu şarkıcı Can Bonomo’yu konuk etti.
Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bonomo yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan'ın “Bonomo iyi adam demek, soyadını seviyor musun? Hak ediyor musun?” sorusuna Bonomo, “Hak etmeye çalışıyorum" diye yanıt verdi.
Taylan'ın, Bonomo’ya "Sesini kaybetsen nasıl bir hayat sürersin?" sorusuna Bonomo’nun yanıtı şöyle oldu:
“Çok üzülürüm. 'Olsun, benim de başka işlerim var' diyip rahat olamam. Hayatımın çok önemli bir parçası şarkı söylemek, bir yanım eksik kalır."
“Dinlenebilir bir sesim oduğunu 8 yaşında dedem fark etti" diyen Bonomo, "Kendime şarkıcı, ses sanatçısı demem. Ailem şarkı söylemem konusunda üstüme düşmedi. İleride tesadüfen müzik ile buluştum" diye konuştu.
Taylan'ın “Evde Roman ve Öykü’ye şarkı söylüyor musun?” sorusuna Bonomo, “Evet evde sürekli konserler veriliyor. Roman, davul çalıp besteler yapıyor” diye cevap verdi.
Bonomo, ikinci kez empati yaptıktan sonra Taylan şu soruyu sordu: “Baba olacağını söylediklerinde ne hissettin? Hazırlıklı mıydın?”
“Çok istiyordum, eşim de çok istiyordu. Planlıydı, yani süpriz değildi. İlk çok heyecanlıydık sonra bir kaygı trenine bindik” diye yanıt veren Bonomo, oğlun Roman ile ilişkisini şöyle açıkladı:
"Babamdan daha iyi baba olmayı hedefliyorum. Sürekli oğlumla vakit geçiriyorum, birlikte müzik yapıyoruz. Babalığıma vicdanen 10 üzerinden 9,5 veririm."
“Anneni erken yaşta meme kanserinden kaybetmişsin. Babanla ilişkin nasıl?” sorusuna Bonomo şöyle yanıt verdi:
“Annem en yakın arkadaşımdı. Babamla barışmamız vakit aldı. Geç arkadaş olduk şimdi sık sık görüşüyoruz. Babaannem müthiş bir kadındı onunla büyüdüm onun eşi olan dedem zaten benim sesimi fark edendi.”
Taylan'ın “İleride nasıl hatırlanmak istersin?” sorusuna Bonomo, “Hiç kimseye hiçbir söz vermeden aklında bir şarkı vardı, aklında bir şiir vardı masaya bıraktı giti. O şarkıyı biri dinledi veya dinlemedi, o şiiri biri okudu veya okumadı, bir tohum attım o büyüsün istiyorum” cevabını verdi.
“Bütün meselelerini hep şarkılarında mı anlatırsın?” sorusuna Bonomo, “Şiirlerimde şarkılarıma kıyasla daha açığım” karşılığını verdi.
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