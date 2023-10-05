Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Gonca Vuslateri: Başarılı olduysam mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.



Taylan, komedi ve dram oyunculuğunda çok yetenekli biri olan Vuslateri’ye “Kariyer nedir sence?” diye sordu. Vuslateri'nin yanıtı şöyle oldu:

“İçinde kendinizi daha iyi ifade ettiğinize inandığınız bir oluşumun teknik anlamı… Bir yolda olma hali."



Taylan, Vuslateri’ye "İstanbuldaki hayatını bırakıp yeni bir hayat kurabilir misin? O kadar cesur olabilir misin?" diye sordu. Vuslateri’nin bu soruya cevabı şu şekilde oldu:

“Huzur kaçırmak istemediğim için şehri terk etmiyorum. Kaçmak müthiş bir şey fakat İstanbul’a geri dönmek çok güzel. Sanırım yapamam.”



Taylan'ın “Tiyatro ve oyunculuk serüvenin inatla yürümüş bir iş gibi. Bize biraz anlatır mısın? Oyunculuk konusunda hangi konuda inatçıydın?” sorusuna Vuslateri'nin yanıtı şöyle oldu:

“Annem çok iyi bir tiyatro seyircisiydi. Beni o hep tiyatro için itekledi. Ablam müzik okudu, Gonca da sanırım oyunculuk okuyacak gibi bir durum oldu.”