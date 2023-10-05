Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Gonca Vuslateri: Başarılı olduysam mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan, komedi ve dram oyunculuğunda çok yetenekli biri olan Vuslateri’ye “Kariyer nedir sence?” diye sordu. Vuslateri'nin yanıtı şöyle oldu:
“İçinde kendinizi daha iyi ifade ettiğinize inandığınız bir oluşumun teknik anlamı… Bir yolda olma hali."
Taylan, Vuslateri’ye "İstanbuldaki hayatını bırakıp yeni bir hayat kurabilir misin? O kadar cesur olabilir misin?" diye sordu. Vuslateri’nin bu soruya cevabı şu şekilde oldu:
“Huzur kaçırmak istemediğim için şehri terk etmiyorum. Kaçmak müthiş bir şey fakat İstanbul’a geri dönmek çok güzel. Sanırım yapamam.”
Taylan'ın “Tiyatro ve oyunculuk serüvenin inatla yürümüş bir iş gibi. Bize biraz anlatır mısın? Oyunculuk konusunda hangi konuda inatçıydın?” sorusuna Vuslateri'nin yanıtı şöyle oldu:
“Annem çok iyi bir tiyatro seyircisiydi. Beni o hep tiyatro için itekledi. Ablam müzik okudu, Gonca da sanırım oyunculuk okuyacak gibi bir durum oldu.”
"OYUNCU OLMASAYDIM DOKTOR OLURDUM"
“Oyuncu olmasaydın ne olurdun?”sorusuna Vuslateri, “En özendiğim meslek doktor olmak” diye cevap verdi.
“Büyük şehir ile küçük şehir arasında ne gibi bir fark var sence?” sorusuna Vuslateri'nin yanıtı şöyle oldu:
“Ben lojmanda büyüdüm. Türk kültürü ile büyümedim. Benim şehir ile tanışma yaşım 9-10’du. Her şeyin geçici olduğunu 10 yaşımdayken öğrendim.”
Vuslateri ikinci kez empati yaptıktan sora Taylan, “Tutku ve hayal için risk alır mısın? Hayatında aldığın en büyük risk nedir?” diye sordu.
Vuslateri, “Var ve sonu kötü bitti. Çok daha cesur zannederdim kendimi” şeklinde yanıt verdi.
"KENDİME KARŞI ACIMASIZIM"
Taylan'ın, “Sanatçılar ölümsüzdür. İşlerinden dolayı sen de ölümsüz olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna Vuslateri şöyle karşılık verdi:
“Hayır. Yani gerçek bir oyuncu olduysam, biraz başarı elde ettiysem yaptığım üç beş iş ile başarılı olduysam benim mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım. Türkiye’de bu iş böyle. Eğer mezarım sık sık ziyaret ediliyorsa demek ki benim tuhaf ilişkilerim olmuştur, bir şekilde yaşatılmaya çalışıyorumdur. Tabii ki bu benim bakış açım. Daha kıymetli şeyler bırakabilirdim, ben acımasızım kendime karşı.”
“Seni ne motive ediyor?” sorusuna Vuslateri'nin yanıtı, “Üretime dayalı bir şeyler yapmak istiyorum. Bana alan tanıyacak işler yapmak istiyorum” şeklinde oldu.
“Abdullah Oğuz hep çok çalışmak istediğim bir yönetmendi” diyen Vuslateri, son projesiyle ilgili şunları söyledi:
“Film yapmak istiyordum. Yazdım, çektim, aralık ayında vizyona girecek. Filmin adı 'Cenazemize Hoş Geldiniz'. Hendek'te geçecek bir hikaye. Bir nişanın bir gecede cenazeye dönüşmesini anlatan kara komedi bir hikaye.”
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