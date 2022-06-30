Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e dava

İbrahim Tatlıses'in şirketinin kasasını boşatmakla suçladığı oğlu Ahmet Tatlıses babasından davacı oldu.



Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız."