Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.



Olcay Ünal Sert'in haberine göre; geçtiğimiz hafta yine rahatsızlanan Ahu Tuğba taburcu oldu.

Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba "Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanındı.

