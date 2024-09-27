Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde KOAH hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 69 yaşIndaki Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istenmişti bu nedenle oyuncunun cenazesi Türkiye'ye bir türlü getirilememişti. TUĞBA'NIN CENAZESİ ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ Prosedürlerin tamamlanması sonrası Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK Öte yandan Ahu Tuğba için hazırlanan törenin ayrıntıları belli oldu. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek.



Sanatçı, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek.



Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

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