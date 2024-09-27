Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın cenazesi, uçakla İstanbul'a getirildi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde KOAH hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

69 yaşIndaki Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istenmişti bu nedenle oyuncunun cenazesi Türkiye'ye bir türlü getirilememişti.

TUĞBA'NIN CENAZESİ ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Prosedürlerin tamamlanması sonrası Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi - 1

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Öte yandan Ahu Tuğba için hazırlanan törenin ayrıntıları belli oldu. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek.

Sanatçı, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek.

Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor

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AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba Türk sinema uyuncusu. İstanbul'da dünyaya geldi, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezundur.

Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce eğitime başladı ancak tamamlamadı. İlk rolünü 1974 yılında bir filmde oynadı, 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında Yeşilçam'da üne kavuştu. 1987 yılında bir de müzik albümü çıkardı.

Ahu Tuğba, bir çoçuk annesidir. Ünlü ismin Anjelik Calvin adında bir kızı bulunuyor.

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