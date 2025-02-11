Ahu Tuğba'nın kızından duygusal paylaşım: Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak
Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül’de ABD'de yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. 69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirildi.
TÜRKİYE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Usta oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende annesinin vefatından sonraki sürecin kabus gibi geçtiğini söyleyen Anjelik Calvin "Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin" demişti.
"İLK DEFA SENSİZ GİDECEĞİM"
Anjelik Calvin, annesine olan özlemini sosyal medyada dile getirdi.
Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'Öleceksin gitme' dediğinde 'Hayır evladım vize kuyruklarında beklemeyecek' diyerek ölümüne imza atıp görmeden beni sevip seçip, gittiğin topraklarda... Miami'deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük" ifadelerini kullandı.
"KORKMA SEVMEM KİMSELERİ SENİN GİBİ"
Anjelik Calvin sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak. 'Beni çok özle demiştin' hatırla... Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim. Artık ara vereceğim paylaşıma, biraz kendimi dinleyeceğim. Paylaştım çokça acımla... Allah ile konuşur yüreğim sensiz her anımda. 'Bir çocuğun olsa senin kadar sevmem' demiştin... Beni babamdan ve Allah'tan sonra herkesten çok sevdin. Korkma korkma sevmem kimseleri senin gibi. Yine yaradanından istedim seni. O dilemezse biz dileyemeyiz ki..."
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin