Ailece Antalya'da: Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğluyla Altın Portakal pozu

Cansel Elçin, yeni filminin prömiyeri için ailesiyle Antalya'ya gitti. Zeynep Tuğçe Bayat da Altın Portakal Film Festivali'nde oğluyla poz verdi.

Oyuncu 'in yeni filmi Noir, Antalya Film Festivali'nde seyirci ile buluştu. Ünlü isim, yeni filminin prömiyeri için Antalya'ya eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile birlikte gitti.

Çocuklarını yanlarından ayırmayan ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, Atlas ile objektif karşısına geçti.

"FESTİVAL BEBEĞİ"

İlk kez anne olmanın tadını çıkaran ve oğluyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu, paylaşımına "Festival bebeği" notunu düştü.

35 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat ile minik Atlas'ın festival pozu büyük ilgi gördü.

Öte yandan Ragıp Ergün imzası taşıyan Noir filminde; , Nazan Bayazıt, Erol Babaoğlu, Ceren Köse, Ece Gökçen ve Mesut Toprakaran gibi isimler rol alıyor.

