Ailece Antalya'da: Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğluyla Altın Portakal pozu

Oyuncu Cansel Elçin'in yeni filmi Noir, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirci ile buluştu. Ünlü isim, yeni filminin prömiyeri için Antalya'ya eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile birlikte gitti.



Çocuklarını yanlarından ayırmayan ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, Atlas ile objektif karşısına geçti.

