Ailesinden 10 kişiyi depremde kaybeden Karsu acısını NTV canlı yayında anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay oldu. Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ve hem Hollanda'da hem de Türkiye'de çok tanınan bir müzisyen olan Karsu Dönmez, depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Karsu, NTV'de özel yayına telefon bağlantısıyla katıldı. Karsu, Hatay'da yaşayan akrabalarından hayatını kaybedenleri gözyaşlarıyla saydı.



Depremin ilk gününden itibaren yardımlar toplayan Karsu, önce Hatay'daki kayıpları için çağrıda bulundu. Akrabalarından bir kısmı göçük altından kurtarıldı ama diğer yakınlarını kaybetti.



Karsu, depremzedeler için Hollanda'da büyük yardım kampanyası yapıldığını, şimdiye kadar 20 milyon euro toplandığını söyledi.